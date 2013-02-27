Бойко заявляє про швидке відновлення роботи двох феросплавних заводів і двох НПЗ

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявив, що найближчим часом відбудеться відновлення роботи на двох найбільших підприємствах з виробництва феросплавів - Запорізькому і Стахановському заводах, а також на двох нафтопереробних підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на розширеному засіданні уряду за участю Президента Віктора Януковича в Києві в середу, 27 лютого.

"Запуск цих підприємств впродовж календарного року дасть нам додатково 60 млрд грн промислового виробництва, або майже 2% зростання", - підкреслив віце-прем'єр.

Водночас Ю.Бойко зазначив, що уряд завершив переговори з підписання меморандуму з феросплавними заводами, а у п'ятницю проведе переговори про відновлення роботи "Карпатнафтохіму", яке припинило роботу восени 2012 року.

Крім того, віце-прем'єр повідомив, що уряд, не чекаючи розслідування щодо імпорту нафтопродуктів до України, провів переговори з власниками двох НПЗ в Україні, що простоюють, і одержав від них запевнення про відновлення роботи.

«Це блок антикризових заходів», - уточнив віце-прем'єр, не називаючи, про які НПЗ йде мова.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року керівництво Запорізького і Стахановського феросплавних заводів звинувачувало раду Державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію.

З 1 грудня минулого року ЗЗФ і СЗФ змушені були зупинити виробництво.

На даний час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол. за 1 МВт/год., тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, що перебувають в межах від 20 дол. до 65 дол. за 1 МВт/год.

Підконтрольне російському «ЛУКОЙЛУ» підприємство "Карпатнафтохім" у 2011 році запустило виробництво полівінілхлориду суспензійного (ПВХ-С), проте у вересні 2012 року призупинило його через проблеми з відшкодуванням ПДВ.