Азаров хоче переорієнтувати металургів на внутрішній ринок

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках реалізації програми активізації економічного розвитку, сумарною вартістю 380 млрд грн, має намір переорієнтовувати металургів на внутрішній ринок.

Про це М.Азаров заявив на розширеному засіданні уряду 27 лютого, повідомляє Урядовий портал.

«Реалізація програми активізації економічного розвитку дозволить переорієнтовувати вітчизняних виробників металопрокату на внутрішній ринок», - сказав він.

Прем'єр зазначив, що прогнозований попит на металопрокат за рахунок реалізації заходів програми дозволить повністю компенсувати навіть втрати від скорочення експорту.

Водночас збільшення споживання чорних металів можна досягти у разі оновлення рухомого складу залізниць і його інфраструктури - до 480 тис. тонн, модернізації та реконструкції житлово-комунального господарства - до 420 тис. тонн, розвитку дорожньої інфраструктури - до 360 тис. тонн та будівництва й реконструкції об'єктів паливно-енергетичного комплексу - до 380 тис. тонн.

Згідно з повідомленням, за словами М.Азарова, з точки зору енергоефективності, в результаті виконання заходів цієї програми очікується зниження рівня енергоємності ВВП на 1,5-3% щорічно, збільшення до кінця 2014 року частки енергоносіїв, отриманих із відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, до 8%.

Він також зазначив, що зростання обсягів виробництва машинобудівної продукції планується на рівні 10% у 2014 році.

«Приріст у металургійному виробництві й виробництві готових металевих виробів прогнозується цього року на рівні 1,5%, а в хімічній і нафтохімічній промисловості - на 1,8%» - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович упевнений, що новим стимулом для металургії має стати збільшення споживання на внутрішньому ринку. За його словами, вітчизняна металургія критично залежить від експорту, тому будь-які кризові явища в світовій економіці мають безпосередній вплив на ці підприємства.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України й формує для країни значну частину валютної виручки.

У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Скорочення виробництва чавуну в 2012 році порівняно з 2011 роком становило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.

Українські металургійні підприємства у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року скоротили виробництво готового прокату чорних металів на 7,9% - до 1,503 млн тонн.