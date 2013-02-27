Харцизький трубний завод у 2012 році скоротив чистий прибуток на 65,4%

Один з найбільших виробників труб Харцизький трубний завод, що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 65,4% - до 272,891 млн грн з 788,018 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 26,5% - до 3,181 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, завод пройшов сертифікаційний аудит на відповідність міжнародному стандарту ISO 50001:2011 "Системи енергетичного менеджменту".

Довідка УНІАН. ПАТ «Харцизький трубний завод», що входить до групи «Метінвест», - найбільший в СНД завод-виробник прямошовних електрозварювальних труб великого діаметру від 508 до 1422 мм із зовнішнім антикорозійним і внутрішнім антикорозійним або гладкостним покриттям для магістральних газо- і нафтопроводів.

Потужності заводу дозволяють виробляти понад 1,3 млн тонн труб на рік, зокрема 665 тис. тонн труб з покриттям.

У листопаді 2012 року в.о. гендиректора Харцизького трубного заводу призначено Павла Узбека.