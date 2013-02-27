ММК ім. Ілліча в 2012 році скоротив чистий збиток на 38,3%

Один з найбільших українських виробників металургійної продукції Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, що входить до групи «Метінвест», у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чистий збиток на 38,3% - до 2,782 млрд грн з 4,510 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 6,5% - до 17,795 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» входить до металургійного дивізіону групи "Метінвест". Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

У 2012 році ММК ім. Ілліча скоротив виробництво прокату на 17% - до 4,329 млн тонн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.