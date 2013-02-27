Електротранспорт поповниться трамваями і тролейбусами українського виробництва - Вілкул

Трамваї і тролейбуси обов'язково українського виробництва, із ступенем локалізації виробництва щонайменше 80%, поновлять рухомий склад міст України.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на розширеній нараді засідання Кабінету Міністрів України, повідомили УНІАН у прес-службі Секретаріату Кабміну.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що при оновленні електротранспорту будуть використані енергозберігаючі технології з економією до 40% електроенергії і враховані всі умови для перевезення громадян з особливими потребами.

Також будуть придбані автобуси середньої і насамперед великої пасажиромісткості.

«Програмою активізації економіки для підтримки українського автомобільного виробництва планується застосувати механізм пільгового кредитування - компенсацію державою відсотків за кредитами», - додав О.Вілкул.

Нагадаємо, що 27 лютого на розширеній нараді засідання уряду в рамках презентації Програми економічної активізації на 2013-2014 роки віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул представив заходи з розвитку інфраструктури країни.