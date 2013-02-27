Інгулецький ГЗК у 2012 році скоротив чистий прибуток на 27,6%

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг), що входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест», у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 27,6% - до 4,766 млрд грн з 6,584 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 14,4% - до 23,504 млрд грн з 20,549 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату продовжила термін повноважень виконуючого обов'язки генерального директора підприємства Олександра Герасимчука.

У 2012 році група "Метінвест" інвестувала в охорону праці ІнГЗК 66,6 млн грн.

Група "Метінвест" у 2012 р. також запровадила низку енергоефективних проектів на ІнГЗК з економічним ефектом у розмірі 16,5 млн грн.

До того ж у 2012 р. компанія "Метінвест" інвестувала в придбання гірничої техніки та проекти капбудівництва ІнГЗК 646 млн грн.

У січні 2013 року Інгулецький ГЗК інвестував 50 млн грн на оновлення технопарку.

У 2012 році в порівнянні з 2011 роком комбінат скоротив виробництво залізорудного концентрату на 3,7% - до 13,58 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інгулецький ГЗК» спеціалізується на видобуванні і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну, виробляючи два види залізорудного концентрату.

Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і «Смарт-Холдинг» (23,75%), спільно управляють компанією.