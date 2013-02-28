Крюківський вагонзавод у березні може зупинитися через брак литва

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, м. Кременчук Полтавської обл.) у березні може зупинитися через брак литва.

Як передає УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління вагонобудівного заводу Євген Хворост.

За його словами, КВБЗ у перші два місяці 2013 року суттєво знизив обсяги виробництва. Одна з причин - зупинка Кременчуцького сталеливарного заводу (КСЗ), який з початку року вже два рази зупиняв виробництво і сьогодні стоїть, повідомив Є.Хворост.

Крюківський вагонобудівний завод закуповує лиття у КСЗ. І якщо на перші два місяці року на підприємстві ще мали запас лиття, то тепер воно майже скінчилося, наголосив він.

«Ми хочемо збільшити обсяг виробництва, але є складнощі. У сталеливарного заводу немає сертифіката. Це, звичайно ж, позначилося на нас - не вистачає литва. Якщо КСЗ у березні не запрацює, це може стати причиною зупинки нашого заводу. Рахуйте самі. Наш сталеливарний завод випускав 3,5 тисячі вагонокомплектов на місяць. Ми з цього закуповували 1000. Це лиття, якого нам вистачило на січень-лютий, для вантажних вагонів - їх ми зараз випустили близько 500. Більше не виходить. Що буде в березні - велике питання», - сказав Є.Хворост.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада російська установа «Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті» призупинила дію сертифікатів відповідності на рами бічних візків вантажних вагонів та рами бічні - основні види продукції, що виготовляються на Кременчуцькому сталеливарному заводі. У зв'язку з цим підприємство припиняло роботу з 11 до 15 грудня 2012 року, а так само з 31 грудня по 14 січня. З 13 лютого підприємство знову призупинило свою роботу до 1 березня.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

У 2011 році завод спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як у 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

КВБЗ у 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% - до 11005 шт, пасажирських - у 2,5 рази - до 69 шт.

У січні 2013 року завод у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зменшив виробництво вантажних вагонів на 46,8% - до 532 шт. Пасажирських вагонів у цей період підприємство не випускало.