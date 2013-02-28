Українська автомобільна корпорація «Богдан» вийшла зі складу акціонерів автомобільної компанії «Ісузу Україна», про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Ми не бачимо перспектив розвитку подальшого спільного бізнесу при такому положенні автомобільної галузі в Україні. Тому було ухвалено стратегічне рішення», - прокоментував глава прес-служби корпорації «Богдан» Сергій Красуля.

Корпорація «Богдан» володіла пакетом цінних паперів у розмірі 12500 простих акцій, що становило 50% випущеного акціонерного капіталу.

На цей момент корпорація «Богдан» акціями компанії «Ісузу Україна» не володіє.

Раніше антимонопольний комітет України дозволив японської компанії «Isuzu Motors Limited» викупити контрольний пакет акцій автомобільної компанії «Ісузу Україна».

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Зараз корпорація «Богдан» має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Автомобільна компанія «Ісузу Україна» спеціалізується на оптовій торгівлі автомобілями. В асортименті - вантажні автомобілі Isuzu NQR, Isuzu NLR і Isuzu CYZ 51K-самоскид, бетонозмішувач, запасні частини Isuzu.