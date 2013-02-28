"Кременчуцький сталеливарний завод" продовжив термін простою підприємства

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" (Кременчук, Полтавська обл.) продовжив термін простою підприємства до 10 березня.

Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

За їхніми даними, причина, через яку робота не відновлюється, залишається колишньою - проблеми з серітіфікацією продукції, що випускається.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада російська установа «Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті» призупинила дію сертифікатів відповідності на рами бічних візків вантажних вагонів та рами бічні - основні види продукції, що виготовляються на Кременчуцькому сталеливарному заводі. У зв'язку з цим підприємство припиняло роботу з 11 до 15 грудня 2012 року, а так само з 31 грудня по 14 січня. З 13 лютого підприємство знову призупинило свою роботу до 1 березня.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

У 2011 році ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як у 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.

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