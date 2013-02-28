Розвиток космічної галузі стимулюватиметься за рахунок внутрішніх замовлень - Азаров

Розвиток космічної галузі України стимулюватиметься за рахунок внутрішніх замовлень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час відвідування держпідприємства «Виробниче об'єднання «Київприлад», повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

«Ми маємо можливість стимулювати розвиток космічної галузі за рахунок внутрішніх замовлень», - сказав прем'єр.

Він додав, що це зокрема передбачено Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

«Ми стимулюватимемо розвиток тих напрямів, в яких у нас є передові технології», - сказав М.Азаров.

Прем'єр-міністр навів приклад успішної роботи «Київприладу», де окрім приладів для космічної галузі виробляють устаткування для енергетики, житлово-комунального господарства, електротранспорту тощо.

Зокрема приладами, виробленими на цьому підприємстві, обладнано всі чотири нові стадіони, які відкрилися до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів схвалив Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, реалізація якої дасть змогу досягти зростання ВВП у 2013 році на рівні 2,5-3,4%, у 2014 р. - 3-4%.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, які виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної і суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Виробниче об'єднання «Київприлад» - сучасне приладобудівне підприємство, засноване в 1947 р. Основні види ЗЕД: експорт апаратури і приладів електроніки; імпорт матеріалів і комплектуючих для виготовлення радіоелектронної апаратури, приладів.

Підприємство брало участь у розробці і виробництві приладів і апаратури для здійснення космічних програм «Січ», «Океан-О», МКС «Альфа», «Союз», «Мир», «Інтеркосмос», «Енергія-Буран», «Горизонт», «Гонець», «Протон» та ін.

ВО «Київприлад» підпорядковане Національному космічному агентству України.