«Укрспецекспорт» відвантажить партію з 22 українських БТР до Таїланду в березні

Державний концерн «Укрспецекспорт» у березні 2013 року відвантажить до Таїланду чергову партію з 22 БТР українського виробництва, повідомила прес-служба «Укрспецекспорту».

За словами виконуючого обов'язки заступника генерального директора концерну Вадима Кожевнікова, з цієї партії 15 машин - лінійні БТР-3Е1, чотири - мінометні БТР-3М2, дві - БТР-БР і один командирський БТР3-К.

«Остаточна передача відбудеться після відповідних випробувань в Таїланді. Відвантаження бронетехніки заплановано на другу половину березня», - повідомляє прес-служба.

«Укрспецекспорт» вже відвантажив до Таїланду понад 120 БТР-3Е1. Деякі з цих машин експлуатуються понад два роки і мають пробіг понад 2 тис. км.

«Незважаючи на складні кліматичні умови, техніка українського виробництва виявилася надійною в експлуатації. У Таїланді постійно перебувають українські фахівці, які забезпечують її технічне обслуговування», - наводить прес-служба слова В.Кожевнікова.

У прес-службі також повідомляють, що всі діючі програми з поставки БТР-3Е1 до Таїланду розраховані до 2015 року.

Довідка УНІАН. ДК "Укрспецекспорт" є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва). Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств - виробників спецтехніки. Главу компанії призначає Президент України за погодженням з урядом і секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.

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