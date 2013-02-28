«УКРАВТОВАЗ» у 2012 році скоротив чистий прибуток на 23%

Автоімпортер «УКРАВТОВАЗ» у 2012 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 22,7% - до 73 млн грн з 94,5 млн грн. Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році скоротилася на 18,6% - до 159 млн грн зі 195,3 млн грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «УКРАВТОВАЗ» є ексклюзивним дистриб'ютором автомобілів LADA і оригінальних запасних частин LADA і працює на ринку України з 1995 року. Основним напрямком діяльності АТ «УКРАВТОВАЗ» є здійснення поставок автомобілів LADA виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» (м. Тольятті) і оригінальних запасних частин LADA.