Рішення про пільгові тарифи для електрометалургійних підприємств узгоджено

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), погодила рішення Ради Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) про можливість покупки електрометалургійними підприємствами електроенергії за оптовою ринковою ціною (ОРЦ) без урахування обсягів дотацій для компенсації витрат, пов'язаних з постачанням електроенергії за регульованим тарифом.

Відповідне рішення закріплене постановою НКРЕ № 114 від 8 лютого 2013 року.

«На період, визначений погодженим НКРЕ рішенням ради ОРЕ, розпорядник системи розрахунків визначає платежі постачальникам з урахуванням порядку закупівлі електроенергії на оптовому ринку електроенергії постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, який є стороною меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і електрометалургійними підприємствами від 5 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії за регульованим тарифом», - зазначено в документі.

Рада Оптового ринку електроенергії 6 лютого затвердила зміни в договірі між членами ОРЕ (ДЧОРЕ), яким електрометалургійним підприємствам надаються пільгові тарифи на електроенергію до кінця 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2012 року в зв'язку зі збитковістю виробництва при існуючому рівні тарифів на електроенергію Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи змушені були зупинити виробництво.

За підсумками 2010 року сумарний ріст тарифу на електроенергію становив 30,9% (підвищувався 4 рази).

За підсумками 2011 року сумарний ріст тарифу становив 21,4% (підвищувався 8 разів).

За 11 місяці 2012 року тариф на електроенергію підвищувався 4 рази і сумарне зростання становило 10,8%.

У цей час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол. за 1 МВт/год., тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, які знаходяться в межах від 20 дол. до 65 дол. за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод отримав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як у 2010 році завод отримав чистий прибуток у розмірі 105,4 млн грн.

Аналогічна ситуація і зі Стаханівським феросплавним заводом, який у 2011 році отримав чистий збиток у розмірі 235,1 млн грн, тоді як 2010 рік підприємство закінчило з чистим прибутком у 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців 2012 року становили 653,27 млн грн, а Стаханівського - 241,63 млн грн.

«Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

«Стаханівський завод феросплавів» виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій.