Янукович пообіцяв допомогти гірничо-металургійному комплексу

Президент України Віктор Янукович пообіцяв надати допомогу гірничо-металургійному комплексу України, оскільки модернізація ГМК - це питання модернізації фундаменту економіки України.

Про це він сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції.

«Десь у березні місяці ми розглянемо питання розвитку і дамо поштовх всьому гірничо-металургійному комплексу, знайдемо рецепти, як допомогти. Нам потрібно вирішити тарифну політику: на залізничний транспорт, електроенергію та газ. Утримаємо гірничо-металургійний комплекс - утримаємо економіку», - зазначив В.Янукович.

До того ж глава держави зазначив, що зараз створено робочу групу для вирішення проблем гірничо-металургійного комплексу країни.

«Зараз ми підійшли до того періоду часу, коли нам потрібно знову щось зробити для того, щоб допомогти металургійному комплексу боротися конкурентно, - ми створили робочу групу», - зазначив Президент.

«Якщо ми модернізуємо ГМК, самого великого експортера і платника податку, ми піднімемо економіку країни - це наше першочергове завдання» - сказав В.Янукович.

До того ж Президент зазначив, що зараз всі заводи, які працюють за технологією мартенівського виробництва - збиткові, а ті які працюють на конвекторах - рентабельні, тому мартенівські печі потрібно закривати, а також скорочувати споживання газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, виробництво сталі в Україні в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року скоротилося на 4,4% - до 2,748 млн тонн, до того ж Україна зуміла випередити Бразилію, зайнявши дев'яте місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

Згідно з даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні в 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% до рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

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