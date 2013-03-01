Українські експортери не зможуть поставити до країн МС понад 60% продукції - експерти

У зв'язку з наміром Митного союзу запровадити нову систему технічних регламентів українські експортери не зможуть поставити понад 60% виробленої продукції до країн союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) під час круглого столу на тему: «Адаптація України до технічного регулювання Митного союзу: проблеми і перспективи».

За словами першого заступника директора НІСД Ярослава Жаліло, проблеми з експортом можуть виникнути саме в договірній сфері. “Проблема може полягати не у відповідності якості української продукції, а в договірній сфері”, - сказав він під час круглого столу.

Спікери зазначили, що старі регламенти діятимуть лише до 2015 року, тому виробникам необхідно працювати над забезпеченням відповідності стандартів продукції, що експортується, новим стандартам МС.

За словами голови правління “Асоціації постачальників Митного Союзу” Олега Нагінського, Україні загрожує втрата ринку МС. “Неучасть України в розробці технічних регламентів та неінформування своїх виробників про це може призвести до втрати цього ринку”, - сказав він.

Всього до 2015 року набудуть чинності 47 нових технічних регламентів, що регулюють експорт сільськогосподарської продукції, продукції легкої та хімічної промисловості, машинобудування і металургії.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2012 року Україна і Митний союз мали намір уніфікувати 50% технічних регламентів.

У березні 2012 року в Києві проходило засідання робочої групи експертів України і Митного Союзу, основним питанням порядку денного якого було узгодження техрегламентів.

За підсумками цієї зустрічі Україна і Митний союз (МС) Росії, Білорусі і Казахстану створили робочу групу для усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі. У консультаціях взяли участь представники РФ, Євразійської економічної комісії та України.

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