ПГЗК отримав дозвіл на розробку залізистих кварцитів на площі 52,3 кв км

ПАТ «Полтавський ГЗК» (Комсомольськ, Полтавська обл) отримало 4 дозволи на геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку ділянок залізистих кварцитів на загальній площі 52,3 кв. км.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили вчора, 28 лютого, на сесії Полтавської облради.

Згідно з рішенням, підприємство отримало дозвіл на геологічне вивчення зокрема дослідно-промислову розробку Броварківської ділянки залізистих кварцитів на території Козельщинського та Глобинського районів (загальна площа ліцензійної ділянки - 11,011 кв. км), Василівської ділянки залізистих кварцитів на території Козельщинського та Кременчуцького районів (загальна площа - 17,296 кв. км), Мануйлівського родовища на території Козельщинського району (11,993 кв. км), Харченківської ділянки на території Козельщинського району (площа ліцензійної ділянки - 12,181 кв. км).

Рішенням Полтавської облради "Полтавському ГЗК" наказано щорічно протягом терміну дії спеціального дозволу, укладати з місцевими органами влади угоди на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної інфраструктури, шляхів місцевого значення. Депутати також рекомендували місцевим органам влади 5% залучених коштів, що надходять на розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів, направляти на заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Довідка УНІАН. ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Комсомольськ Полтавської області) - найбільший експортер залізорудних окатишів серед ГЗК країн СНД.

97,34% акцій «Полтавського ГЗК» належать фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.

Ferrexpo - гірничодобувна компанія з головним офісом у Швейцарії і активами в Україні. Компанія спеціалізується на видобутку залізної руди кар'єрним способом, а також випуск залізорудних окатишів, які використовуються при виробництві сталі. Активи Ferrexpo є одними з найбільших залізорудних ресурсів у світі.

"Полтавський ГЗК" у 2012 році збільшив виробництво залізорудного концентрату на 3% - до 11,83 млн тонн, виробництво окатишів знизилося на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

За підсумками січня 2013 ГЗК виробив 1,08 млн тонн залізорудного концентрату, що на 9,7% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.