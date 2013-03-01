Випуск сталі в Україні за січень-лютий збільшився на 3%

В Україні за січень-лютий 2013 року, за оперативними даними, виробництво загального прокату зросло відносно січня-лютого 2012 року на 1% - до 4,798 млн тонн, випуск сталі збільшився на 3% - до 5,446 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Водночас, за даними джерела, виробництво готового прокату скоротилося на 1% - до 4,243 млн тонн, виплавка чавуну за 2 місяці ц.р. виросла на 2% відносно аналогічного періоду минулого року - до 4,758 млн тонн.

Обсяги виробництва метизів у січні-лютому збільшилися на 3% - до 30 тис. тонн.

Виробництво коксу скоротилося на 8% щодо показника за 2 місяці 2012 року - до 2,891 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні виробництво загального прокату скоротилося щодо 2011 року на 9% - до 28,968 млн тонн, виплавка сталі - на 7% - до 32,394 млн тонн. Виробництво чавуну за 2012 рік зменшилося на 1% - до 28,517 млн тонн. Виробництво метизів за звітний період знизилося на 19% - до 212 тис. тонн, виробництво коксу - на 1% - до 18,934 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович пообіцяв допомогти гірничо-металургійному комплексу