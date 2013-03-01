Президент очікує збільшення виробництва сталі на 2 млн тонн

Президент України Віктор Янукович очікує, що виробництво сталі в 2013 році зросте на 2 млн тонн порівняно з минулим роком.

Про це він сказав на підсумковій прес-конференції.

«До кінця року ми виробимо сталі на 2 мільйони тонн більше, ніж торік», - зазначив В.Янукович .

У ході прес-конференції Президент кілька разів торкався роботи гірничо-металургійного комплексу. Зокрема, він зазначив, що в кращі роки вітчизняний ГМК виходив на виробництво 46 млн тонн сталі на рік, проте після кризи 2008 року воно впало з 43 млн тонн до 33 млн тонн.

"І хоча потім вдалося відновити виробництво до більш ніж 35 млн тонн, у минулому році воно знову впало до 33 млн тонн", - уточнив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, Україна в 2012 році скоротила виробництво сталі на 6,9% - до 32,911 млн тонн.

При цьому країна зберегла десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Виробництво сталі в Україні у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року скоротилося на 4,4% - до 2,748 млн тонн.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.