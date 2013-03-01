Запорізький залізорудний комбінат у 2012 році збільшив прибуток на 1,2%

Запорізький залізорудний комбінат у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшив чистий прибуток на 1,2% - до 372,448 млн грн.

Про це йдеться у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 9,4% - до 1,403 млрд грн з 1,282 млрд грн.

Довідка УНІАН. Запорізький залізорудний комбінат (ЗЗРК, Дніпрорудне, Запорізька обл.) розробляє Південно-Білозерське і Переверзівське залізорудні родовища і виробляє товарну залізну руду із вмістом заліза 58-66%.

Близько 60% продукції експортується до Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії, а решта поставляється на «Запоріжсталь». Крім того, запорізька руда йде на Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча.