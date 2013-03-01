Дніпропетровський агрегатний завод за рік отримав 22 млн грн прибутку

Одне з провідних підприємств в Україні з виробництва паливної апаратури для військової та цивільної авіації, Дніпропетровський агрегатний завод у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 21,962 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток становив 2,984 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 8,7% - до 494,999 млн грн з 542,050 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" є одним з провідних підприємств в Україні і Росії з виробництва паливної апаратури для військової та цивільної авіації. Підприємство випускає насоси практично всіх принципів дії, в тому числі понад 50 моделей відцентрових насосів (електроприводних і рухових - з приводом від двигунів літального апарату) продуктивністю від 300 до 30 000 л/год, понад 10 типів аксіально-плунжерних насосів, що працюють на мінеральних та синтетичних маслах із тиском до 250 атм. (Мах 320 атм.), а також приводні електродвигуни до насосів та інші вироби.

Дніпропетровський агрегатний завод також виробляє мотоцикли "Ракета-Футонг" і Defiant.

23,7811% акцій ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" належить ТОВ "Лов-Інвест", 16,933% - "Укрспецтехніка", 10,256% - ТОВ "Спецагрегатсервіс" (всі - м. Дніпропетровськ).

Дніпропетровський агрегатний завод у 2011 році порівняно з 2010 роком скоротив чистий збиток на 77,5% - до 2,984 млн грн.