Харківський коксовий завод торік збільшив прибуток на 72%

Провідний виробник ливарного коксу - Харківський коксовий завод у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшив чистий прибуток на 71,9% - до 18,192 млн грн з 10,585 млн грн.

Про це йдеться у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 2,4% - до 416,597 млн грн з 426,722 млн грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «​​Харківський коксовий завод» - єдиний в Україні виробник ливарного коксу, відноситься за видами виробничої діяльності до підприємств чорної металургії України, підгалузь - коксохімія.