«Метінвест» побудує першу аглофабрику у незалежній Україні за 360 млн дол.

Група «Метінвест» має намір інвестувати в будівництво нової агломераційної фабрики Єнакіївського металургійного заводу 360 млн дол., повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«ЄМЗ групи Метінвест» побудує першу аглофабрику в незалежній Україні. Інвестиції «Метінвесту» в проект становитимуть понад 360 млн дол.», - підкреслили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, нове виробництво агломерату, основної сировини для доменних печей, розміститься на площі 22,75 гектара, водночас частину території ЄМЗ бере в оренду у сусіднього Єнакіївського коксохімічного заводу.

«Підготовчі роботи на будівельному майданчику нової аглофабрики почалися в лютому», - повідомляє прес-служба підприємства.

У повідомленні сказано, що протягом найближчих кількох місяців будівельникам належить розібрати десяток старих промислових будівель і повністю очистити місце для нового виробництва.

«Вже вивезено понад 2500 тонн демонтованих конструкцій, і знесенню підлягає, зокрема, найвища в Єнакієвому труба старого коксохімічного цеху висотою в 110 метрів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що більшість діючих аглофабрик в Україні були побудовані тридцять-сорок років тому, а діюче виробництво в Єнакієвому побудовано в 1938 році, коли вимог до екології не висувалося.

Водночас мер Єнакієвого зазначив, що запуск нової аглофабрики - пріоритет для екології міста.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. До групи входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, кутники тощо). «ЄМЗ» входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Єнакіївський металургійний завод у 2012 році збільшив виробництво прокату на 4,3% щодо 2011 року - до 2,67 млн ​​тонн. Підприємства виплавили 2,73 млн тонн сталі - на 2,3% більше, виробництво чавуну зросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.

У 2012 році завод скоротив чистий прибуток на 72,1% - до 69,431 млн грн.