«Запоріжсталь» збільшила виробництво сталі

Одне з найбільших металургійних підприємств України, комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у лютому 2013 року збільшив обсяги виробництва сталі на 7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 294,8 тис. тонн.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, у лютому 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяги виробництва чавуну на підприємстві зросли на 3% - до 247,6 тис. тонн, прокату - на 14,4%, до 247 тис. тонн.

Компанія також повідомила, що у лютому 2013 року разом із зростанням обсягів виробництва підвищилися показники ефективності виробництва.

«Істотно знижено споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року в сталеплавильному виробництві: мінімальні витрати природного газу становили 33,4 куб. м на тонну виплавленої сталі (у лютому 2012 р. - 42,4 куб. м), що дало економію природного газу понад 3 млн. куб. м на місяць», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року комбінат збільшив обсяги виробництва сталі на 9,9% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 329,1 тис. тонн, чавуну - на 4,3%, до 279 тис. тонн, а прокату - на 7,4%, до 282,5 тис. тонн.

У 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, а виробництво чавуну збільшила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Крім того, у 2012 році комбінат збільшив обсяг поставок тонкого листа на 5,5% порівняно з 2011 роком - до 639,3 тис. тонн.

У 2013 році «Запоріжсталь» планує зберегти обсяги виробництва металопродукції на рівні 2012 року, а також інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 раза більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 року Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

В результаті двох етапів угоди «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій, що раніше належали групі «Індустріал», у низці інших гірничо-металургійних підприємств.