«Єврокар» розпочав виробництво нової моделі Skoda

Завод «Єврокар» (Соломонове, Закарпатська обл.) із 1 березня розпочав виробництво нової моделі автомобіля - компактного седана Skoda Rapid, повідомила УНІАН прес-служба заводу.

Згідно з повідомленням, автомобілі цієї моделі можна буде придбати у салонах офіційних дилерів за ціною від 122,81 тис. грн, починаючи з кінця березня.

«Skoda Rapid - один з найбезпечніших автомобілів у своєму сегменті. Під час краш-тесту Euro NCAP Skoda Rapid отримав максимальну кількість балів за захист дорослих пасажирів і дітей. П'ять зірок були присуджені Skoda Rapid за допоміжні системи безпеки», - наголошується у прес-релізі.

Згідно з повідомленням прес-служби, на цей момент завод «Єврокар» випускає повний модельний ряд Skoda.

Довідка УНІАН. «Єврокар» входить до групи компаній «Атолл Холдинг» і розташований в Ужгородському районі Закарпатської області. Загальний обсяг інвестицій в проект «Єврокар» становить 250 млн дол.

ПрАТ «​​Єврокар» сертифіковано за міжнародними стандартами ISO 9001, OHSAS 18001.

У 2012 році «Єврокар» збільшив виробництво легкових автомобілів порівняно з 2011 роком на 24,9% - до 14 556 одиниць.