«Інтерпайп Новомосковський трубний завод» у 2012 році отримав 9,97 млн грн чистого прибутку

«Інтерпайп Новомосковський трубний завод» у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 9969 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток становив 63490 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 15,2% - до 1268 млрд грн з 1101 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється у понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко Тьюб-", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Власником компанії є український бізнесмен Віктор Пінчук.