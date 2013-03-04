ПГЗК у лютому знизив виробництво концентрату на 2,4%

Великий український виробник сировини для металургійної промисловості Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК) у лютому 2013 року знизив обсяг виробництва концентрату порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 2,4% - до 806 тис. тонн, повідомила прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, за звітний період обсяг виробництва агломерату зріс на 16,4% - до 220 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, підприємство в січні 2013 року збільшило обсяг виробництва концентрату на 1% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 892 тис. тонн, а обсяг виробництва агломерату зріс на 58,3% - до 247 тис. тонн.

Довідка УНІАН. «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) є одним з основних виробників залізорудної сировини - концентрату та агломерату - в Україні.

У 2012 році ПГЗК збільшив виробництво залізорудного концентрату в порівнянні з 2011 роком на 2,3% - до 10386 млн тонн, а виробництво агломерату - на 12,3%, до 2023 млн тонн.