Східний ГЗК у 2012 році збільшив виробництво концентрату урану на 8%

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СГЗК, Жовті Води, Дніпропетровська обл.) у 2012 році збільшив виробництво концентрату природного урану в порівнянні з 2011 роком на 8% - до 960,2 тонн, йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з документом, у 2012 році, за графіком, для потреб атомних електростанцій було здійснено 13 поставок свіжого ядерного палива.

Як раніше повідомляв УНІАН, підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у 2012 році мало намір збільшити виробництво концентрату природного урану на 10% - до 980 тонн у порівнянні з 2011 роком.

Приріст видобутку очікувався за рахунок подальшої розробки Новокостянтинівського рудника (НК), на якому з червня 2011 року розпочато дослідно-промисловий видобуток уранової руди. У 2012 році на руднику планувалося видобути близько 130 тис. тонн уранової руди, тоді як прогнозний рівень виходу «закису-окису» був на рівні 180-190 тонн.

У листопаді 2012 року Кабінет Міністрів України затвердив проект будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд загальною кошторисною вартістю 6518 млрд грн.

Потужність підприємства з виробництва руди становить 1,5 млн тонн на рік, з переробки руди - 0,5 млн тонн на рік.

Будівництво першого комплексу має завершитися за 42 місяці, всього об'єкта - за 96 місяців.

Україна до 2014 року планує наростити виробництво концентрату урану в 2,3 рази в порівнянні з 2008 роком - до 1,88 тис. тонн. у цей час потреба українських АЕС у концентраті урану становить 2480 тонн і задовольняється на 32%.

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Жовті Води) - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди.

ДП «СГЗК» випускає 3,3% світового виробництва урану (дані МАГАТЕ).