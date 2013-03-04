Великі вітчизняні виробники феросплавів - Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи відновили роботу, сказано у повідомленні, розміщеному на сайті Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

«1 березня 2013 року відновили роботу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) і ПАТ«Стаханівський завод феросплавів» (СЗФ)», - сказано у повідомленні.

Це стало можливим після проведення переговорів і встановлення обґрунтованих тарифів на електроенергію для підприємств.

«Відновлення роботи двох феросплавних заводів стало можливо завдяки реалізації доручення Президента України № 1-1/2340 від 30 серпня 2012 року, постанови Кабміну № 912 від 1 жовтня 2012 року, а також комплексу рішень щодо встановлення економічно обґрунтованої ціни електроенергії для низки електрометалургійних підприємств, прийнятих Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), Державним підприємством «Енергоринок», Радою оптового ринку електроенергії (ОРЕ)», - підкреслили в асоціації.

Також повідомляється, що відновлення завантаження виробничих потужностей ЗЗФ і СЗФ дозволить зберегти робочі місця для 2,2 тис. осіб на ЗЗФ і 1,2 тис. осіб на СЗФ, а також прийняти на роботу для виходу підприємств на повну потужність понад 1 тис. осіб на ЗЗФ і 0,1 тис. осіб на СЗФ.

На офіційному веб-порталі уряду, в інформації про те, що підприємства відновили роботу, повідомляється, що підприємства беруть на себе низку соціальних зобов'язань: відновити робочі місця, не мати заборгованості із зарплати і забезпечити її підвищення.

Водночас уряд зобов'язується надати електрометалургійним підприємствам на період до 31 грудня 2013 року право закуповувати електроенергію для технологічних потреб металургійного виробництва на оптовому ринку електроенергії України за оптовою ринковою ціною без нарахувань.

«Заводи також повинні щоквартально звітувати про обсяги інвестицій в Міжвідомчій комісії з вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств, і щомісяця - про фактичні питомі витрати електроенергії в Держенергоефективності, реалізовувати продукцію на внутрішньому ринку за цінами, які без ПДВ не відрізняються від експортних цін, реформувати систему закупівлі і збуту продукції з вилученням офшорних посередників», - сказано на урядовому порталі.

Також підприємства зобов'язуються забезпечити загальне споживання електроенергії на технологічні потреби металургійного виробництва у період дії Меморандуму в обсягах не менше 900 млн кВт/год - на Стаханівському заводі феросплавів і 1500 млн кВт/год - на Запорізькому заводі феросплавів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році СФЗ скоротив сумарне виробництво продукції на 19% - до 168,8 тис. тонн, а ЗФЗ на 5,4% - до 198,9 тис. тонн.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, яким вимагав до 1 жовтня вжити заходів щодо «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинено.