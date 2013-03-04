«Гірничі машини» залучили 31,2 млн дол. кредиту в української «дочки» Сбербанку Росії

Великий виробник гірничодобувного обладнання в Україні, науково-виробнича компанія «Гірничі машини» на розвиток експорту та сервісу залучила кредит в української «дочки» Сбербанку Росії в еквіваленті 957 мільйонів російських рублів (31,2 млн дол.).

Про це повідомила УНІАН прес-служба компанії «Гірничі машини».

«Мультивалютна кредитна лінія в еквіваленті 957 мільйонів російських рублів, надана українським дочірнім банком «Сбербанку Росії» строком на 3 роки, буде використана для географічної експансії та розвитку сервісної інфраструктури», - зазначили у повідомленні.

Згідно з повідомленням, науково-виробнича компанія «Гірничі машини» використовує фінансову підтримку «Сбербанку Росії» для подальшого розвитку і посилення позицій на поточних експортних ринках (Росія, Казахстан, Білорусь і В'єтнам) і виходу на нові ринки (Польща, Індія, ПАР).

Водночас у компанії збираються використовувати цю кредитну лінію для розвитку сервісної інфраструктури.

«Розумна диверсифікація продуктових ліній, що випускаються, зростання продажів у сегменті послуг з післягарантійного обслуговування, а також на ринку капітальних ремонтів та модернізації обладнання, розширення географії продажів дозволять компанії зберегти стабільне фінансове становище за будь-яких умов, залишаючись надійним партнером для найбільших банків країни», - цитує прес-служба підприємства директора з фінансів Михайла Потапова.

Довідка УНІАН. НПК «Гірничі машини» - найбільша компанія в Україні з виробництва гірничодобувного обладнання. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Діяльність НПК «Гірничі машини» зосереджена на виробництві та комплексних поставках устаткування для гірничодобувної галузі.

У компанію «Гірничі машини» входять провідні підприємства України і Росії: ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», АТ «Горлівський машинобудівник», ПАТ «Донецький енергозавод», ПАТ «Донецькгірмаш», ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», ТОВ «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини», ТОВ «Гірничі машини - Система якості», ТОВ «Сервісна компанія «Гірничі машини», ТОВ «Гірничі Машини Рус».

Найбільшим акціонером НПК "Гірничі машини" та кіпрської компанії "Ukrainian Machine Building Holding Limited" (UMBH) є український бізнесмен Рінат Ахметов.