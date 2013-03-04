Великий український виробник феросплавів - Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) має намір спрямувати 137 млн ​​грн на виконання комплексу ремонтно-відновлювальних робіт, необхідних для відновлення роботи заводу в повному обсязі.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Запорізької ОДА, про це повідомив у понеділок, 4 березня, під час апаратної наради в Запорізькій облдержадміністрації голова правління заводу Павло Кравченко.

«З 1 березня співробітники вийшли на роботу і розпочали запуск 17 печей. Протягом місяця їх кількість буде збільшена до 20. Також найближчим часом почнуться налагоджувальні роботи системи очистки газу. Загальна сума, необхідна для виконання ремонтно-відновлювальних робіт, близько 137 млн ​​грн», - повідомив П. Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня великі вітчизняні виробники феросплавів - Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи відновили роботу.

Це стало можливим після проведення переговорів і встановлення обґрунтованих тарифів на електроенергію для підприємств.

Довідка УНІАН. На початку 2012 року керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, яким наказав до 1 жовтня вжити заходів щодо «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинено.