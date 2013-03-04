«Запоріжкокс» за рік скоротив збиток на 92%

Одне з найбільших коксохімічних підприємств України, «Запоріжкокс» в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий збиток на 92,1% - до 18,039 млн грн з 227,407 млн грн.

Про це йдеться у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком знизилася на 26,2% - до 1,197 млрд грн з 1,623 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, найбільша в Україні фінансово-промислова компанія СКМ, що належить бізнесменові Рінату Ахметову, станом на 26 листопада 2012 року набула права власності на 26,01% (1036513 штук) акцій підприємства «Запоріжкокс».

Раніше повідомлялося, що «Метінвест», який входить до холдингу СКМ, має намір сконцентрувати більше 50% «Запоріжкоксу».

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжкокс» є одним з найбільших в Україні виробників коксохімічної продукції, виробляє близько 10% випущеного в Україні коксу, також випускає коксовий газ і пековий кокс.

Підприємство завершило 2011 рік з чистим збитком у розмірі 227,407 млн грн.

У 2011 році завод наростив випуск коксу на 0,1% порівняно з 2010 роком - до 1,242 млн тонн.

За даними компанії на кінець 2011 року, ВАТ "Запоріжсталь" належало 41,8019% акцій ПАТ "Запоріжкокс", Metinvest B.V. (Нідерланди) - 24,99%, Green Trails Property Limited (Британські Віргінські о-ви) - 24,9999%.