Чорноморський суднобудівний завод має намір брати участь у модернізації російського флоту

Одна з провідних судноверфей України з найбільшим технічним потенціалом «Чорноморський суднобудівний завод» (м. Миколаїв) має намір брати участь у модернізації флоту Російської Федерації.

«Сьогодні завод успішно виконує ремонтні роботи корабельного складу українських ВМС і підприємство готове розглядати пропозиції про співпрацю в питаннях модернізації флоту РФ», - цитує прес-служба заводу генерального директора Валерія Калашнікова.

Згідно з повідомленням, представники Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації відвідали з робочим візитом завод з метою ознайомлення з виробничими потужностями підприємства.

«До складу російської делегації увійшли заступник міністра промисловості і торгівлі РФ Олексій Рахманов і заступник директора Департаменту суднобудівної промисловості і морської техніки Мінпромторгу РФ Андрій Курасов», - сказано в повідомленні.

Під час візиту гості оглянули поточно-позиційну лінію підприємства, ознайомилися з добудованими набережними, похилими стапелями і плавучим доком заводу. Також російська сторона була проінформована про хід виконання поточних суднобудівних і судноремонтних проектів на підприємстві.

«Під час робочої наради за підсумками візиту представники Мінпромторгу РФ відзначили високий рівень виробничого потенціалу заводу», - цитує прес-служба заводу В.Калашнікова.

Довідка УНІАН. ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» - судноверф з найбільшим технічним потенціалом в Україні. Для будівництва суден і кораблів водотоннажністю до 105 000 тонн завод має два похилі стапелі "0" і "1". Поточно-позиційне виробництво спеціалізоване для серійного виробництва суден дедвейтом до 9000 тонн. Виробничі дільниці і потокова лінія будівництва суден розміщені в єдиному критому приміщенні завдовжки близько 400 м.

Завод входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (Україна), який заснований у 2009 році для управління морегосподарськими активами "Смарт-холдингу».

SMG об'єднує два найбільших суднобудівних підприємства України - Чорноморський суднобудівний завод та Херсонський суднобудівний завод.

Група компаній «Смарт-холдинг» підконтрольна українському бізнесменові Вадиму Новінському.

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