Україна в січні зменшила реалізацію метпродукції на 12,2% - до 14,6 млрд грн

Україна в січні 2013 року в порівнянні з першим місяцем 2012 року знизила обсяги реалізації металургійної продукції у грошовому виразі на 12,2% - до 14,632 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року Україна скоротила обсяг реалізації продукції машинобудування на 11,1% - до 7,1 млрд грн, а в порівнянні з груднем 2012 року реалізація продукції машинобудування впала на 44,3%.

Також, у січні 2013 року реалізовано здобутих металевих руд на 4,419 млрд грн, при цьому в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року реалізація скоротилася на 7,1%, а в порівнянні з груднем 2012 року - зросла на 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна в 2012 році в порівнянні з 2011 роком знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому виразі на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

До того ж Україна збільшила обсяг реалізації продукції машинобудування на 4,27% - до 140,569 млрд грн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.