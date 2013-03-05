Ліки, які не використовуються в Європі, не повинні застосовуватися в Україні - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що ліки, які не використовуються в Європі, не повинні застосовуватися в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр повідомив під час наради з основними вітчизняними дистриб'юторами ліків.

“У нас наші люди купують приблизно на 1,2-2 мільярди гривень препаратів, які взагалі не використовуються в європейських країнах”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що ефективність цих ліків не доведена. Зокрема, за словами прем'єр-міністра, йдеться про такі препарати, як «мілдронат», «предуктал» та інші.

“Я поцікавився, що це за препарати. Я дізнався, що це ті самі препарати, які я особисто застосовую. Напевно, я не найбільш нецивілізований споживач ліків. Так якщо я їх вживаю, що вже казати про просту людину, але я тепер виключу звичайно (ці ліки — УНІАН) зі свого спектра», - зазначив М.Азаров. Він наголосив, що напевно є ефективніші препарати. До того ж він зазначив, що це необхідно довести людям.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року Верховна Рада ухвалила закон про ліцензування окремих видів діяльності, зокрема ліцензування імпорту лікарських засобів. Положення закону про ліцензування імпорту набули чинності з 1 березня 2013 року, однак за станом на 21 лютого вони все ще проходять реєстрацію в Міністерстві юстиції, і імпортери досі не отримали чіткого переліку ліцензійних вимог, які визначають отримання ліцензії на імпорт ліків.