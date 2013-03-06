Ціни виробників промпродукції знизилися на 1,6%

В Україні ціни виробників промислової продукції у лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року знизилися на 1,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з лютим 2012 року ціни виробників промпродукції знизилися на 0,9%, проти грудня 2012 року (з початку 2013 року) - на 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року - зросли на 0,3%.

Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.