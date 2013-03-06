Центральний ГЗК отримав черговий транш кредиту в розмірі 319,72 млн грн

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК), що входить до групи "Метінвест", отримав черговий транш кредиту від кіпрської компанії MetalUkr Holding Limited у розмірі 319,720 млн грн (40 млн дол.).

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

«Дата отримання траншу - 4 березня 2013 року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кредитна лінії комбінату була надана кіпрською компанією MetalUkr Holding Limited на суму в 500 млн дол. під 11% річних, строком на 6 років - до 21 квітня 2016 року.

До того ж станом на 4 березня 2013 року комбінат вже отримав від компанії MetalUkr Holding Limited 240,01 млн дол. траншу кредиту.

Як повідомляв УНІАН, комбінат у лютому отримав черговий транш кредиту від кіпрської компанії MetalUkr Holding Limited у розмірі 295,741 млн грн.

У 2012 році група "Метінвест" інвестувала в придбання гірничої техніки та проекти капбудівництва ЦГЗК 430 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на видобуванні, переробці та виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Річна виробнича потужність комбінату становить понад 5,9 млн тонн залізорудного концентрату і понад 2,2 млн тонн окатишів.

Центральний ГЗК входить до групи «Метінвест».

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новінським.