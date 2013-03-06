Металургійні підприємства звітують за перші два місяці нового року

«АрселорМіттал Кривий Ріг» за січень-лютий збільшив виробництво прокату на 6,7% - до 914 тис. тонн

За січень-лютий поточного року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР), за оперативними даними, виробило 914 тис. тонн металопрокату, що на 6,7% більше, ніж за 2 місяці 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За інформацією джерела, виплавка сталі на АМКР за січень-лютий становила 1,053 млн тонн, що майже на 9% більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Виплавка чавуну зросла на 8,4% і становила 914 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

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ММК ім. Ілліча в січні-лютому скоротив виробництво прокату майже на 7% - до 710 тис. тонн

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», за оперативними даними, у січні-лютому 2013 р. виробило 710 тис. тонн металопрокату, що майже на 7% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За даними джерела, в січні-лютому п.р. комбінат виплавив 859 тис. тонн сталі, що на 6% менше показника за січень-лютий 2012 року.

За звітний період ММК ім. Ілліча виробив 714 тис. тонн чавуну - на 12,8% менше, в порівнянні з результатами за січень-лютий минулого року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» входить до металургійного дивізіону групи "Метінвест". Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

У 2012 році ММК ім. Ілліча скоротив виробництво прокату на 17% - до 4,329 млн тонн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новінським.

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«Азовсталь» у січні-лютому наростив виробництво прокату на 1% - до 687 тис тонн

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», за оперативними даними, в січні-лютому 2013 р. виробило 687 тис. тонн металопрокату, що на 1% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, за два місяці поточного року підприємство виробило 742 тис. тонн сталі, що на 2%, більше показника за січень-лютий 2012 року.

Виробництво чавуну за вказаний період зросло на 1,7%, - до 644 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн тонн чавуну, понад 6,4 млн тонн сталі, зокрема 4,4 млн тонн конвертерної, понад 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн в рік.

Підприємство входить до складу групи «Метінвест».

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами групи «Метінвест» є група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

Металургійний комбінат «Азовсталь» у 2012 році виробив 4,168 млн тонн загального металопрокату, що на 22% менше, ніж у 2011 році.

Виробництво сталі знизилося 17,7% - до 4,593 млн тонн, виробництво чавуну скоротилося на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

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Полтавський ГЗК за січень-лютий збільшив виробництво залізорудного концентрату на 7,5% - до 2 млн тонн

ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Комсомольськ Полтавської області), за оперативними даними, в січні-лютому виробив 2 млн тонн залізорудного концентрату, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За інформацією джерела, за звітний період комбінат наростив виробництво окатишів також на 7,5% в порівнянні з січнем-лютим минулого року - до 1,6 млн тонн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - найбільший експортер залізорудних окатишів серед ГЗК країн СНД.

97,33% акцій Полтавського ГЗК належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія).

Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.

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Північний ГЗК за січень-лютий знизив виробництво залізорудного концентрату на 1,6% - до 2,42 млн тонн

ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (Північний ГЗК м. Кривий Ріг), за оперативними даними, за січень-лютий 2013 знизило виробництво залізорудного концентрату на 1,6% щодо 2 місяців 2012 року - до 2,42 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За даними джерела, за вказаний період СевГОК виробив 1,43 млн тонн окатишів, що майже на 22% менше, ніж за січень-лютий 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн тонн окатишів.

СевГОК входить до Гірничорудного дивізіону Групи «Метінвест».

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Центральний ГЗК за 2 місяці наростив виробництво залізорудного концентрату на 10,6%

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг) за січень-лютий наростив виробництво залізорудного концентрату на 10,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. - до 1,14 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За його даними, виробництво окатишів за вказаний період становило 401 тис. тонн - на 1% менше, ніж у січні-лютого 2012 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на видобуванні, переробці та виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Річна виробнича потужність комбінату становить понад 5,9 млн тонн залізорудного концентрату і понад 2,2 млн тонн окатишів. ЦГЗК входить до Гірничорудного дивізіону Групи «Метінвест».

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Інгулецький ГЗК у січні-лютому скоротив виробництво залізорудного концентрату на 2%

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг), за оперативними даними, в січні-лютому 2013 року виробив 2,23 млн тонн залізорудного концентрату, що на 2% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інгулецький ГЗК» спеціалізується на видобуванні і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну, виробляючи два види залізорудного концентрату із вмістом заліза 63,7% і 67,5%.

Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік. ІнГЗК використовує передові технології флотаційного збагачення, які на сьогодні в Україні є унікальними. ІнГЗК входить до гірничорудного дивізіону Групи "Метінвест".

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами "Метінвест" є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%) спільно керуючі Компанією.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія Групи «Метінвест».

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Алчевський меткомбінат за 2 місяці збільшив виробництво прокату на 18%

Алчевський металургійний комбінат, за оперативними даними, за січень-лютий збільшив виробництво прокату на 17,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 664 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Комбінат виплавив 729 тис. тонн сталі, що на 16% більше, ніж за результатами січня-лютого 2012 року.

За звітний період меткомбінат виробив 692 тис. тонн чавуну - на 19% більше показника за січень-лютий минулого року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК, Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

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Дніпровський меткомбінат за 2 місяці скоротив виробництво прокату майже на 6%

Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського, за оперативними даними, за січень-лютий справив 519 тис. тонн металопрокату, що майже на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За його даними, комбінат виплавив 511 тис. тонн сталі, що на 5% менше, ніж за результатами за січень-лютий 2012 року.

За звітний період завод виробив 473 тис. тонн чавуну - 10,5% менше показника за січень-лютий 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область) спеціалізується на виробництві чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі і профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготівки для залізничного транспорту. Свою продукцію підприємство поставляє до Німеччини, Італії, Бельгії, Китаю, країн СНД і Близького Сходу.

ДМКД входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

За даними комбінату, за 2011 р. чистий дохід ДМКД зріс на 44,6% у порівнянні з 2010 р. - до 15,543 млрд грн, чистий збиток - на 46,3% - до 1,79 млрд грн. Непокритий збиток підприємства, за даними на кінець 2011 р., становить 3,29 млрд грн.

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Єнакіївський метзавод за січень-лютий збільшив виробництво прокату на 5,8%

Єнакіївський металургійний завод, за оперативними даними, за січень-лютий збільшив виробництво прокату на 5,8% проти аналогічного періоду 2012 року - до 452 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За його даними, за вказаний період підприємства виплавили 458 тис. тонн сталі, що на 1% більше, ніж за результатами січня-лютого 2012 року.

За звітний період Єнакіївський метзавод виробив 416 тис. тонн чавуну - на 4% більше показника за січень-лютий 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. До групи входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл.

Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). «ЄМЗ» входить до металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

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Метзавод ім. Петровського за 2 місяці збільшив виробництво прокату на 36%

"Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" за січень-лютий виробив 146 тис. тонн металопрокату, що на 36% більше, ніж за 2 місяці 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За його даними, за січень-лютий завод виплавив 160 тис. тонн сталі, що на 23% більше, ніж за січень-лютий 2012 року.

За звітний період на метзаводі вироблено 151 тис. тонн чавуну - майже на 25% більше показника за аналогічний період 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» - підприємство повного металургійного циклу, спеціалізується на виробництві чавуну, сталі і прокату. З грудня 2007 р. завод належить російській компанії «Євраз Груп».

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