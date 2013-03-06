Україна не отримає жодних вигод на світовому металургійному ринку в 2013 р. - російський експерт

Ключова експортна галузь України - металургія, що піддалася рецесії торік, залишається, як і раніше, в зоні ризику через несприятливу кон'юнктуру на світових ринках у 2013 році.

Про це УНІАН повідомив директор з досліджень російської консалтингової компанії «Метал Експерт Консалтинг» Володимир Терловий.

«Україна ніяких економічних вигод від очікуваних перспектив світового металургійного ринку отримати не зможе», - зазначив В.Терловий.

На думку експерта, на всіх ринках, які закуповують українські напівфабрикати, вводяться нові сталеплавильні та прокатні потужності, що неминуче призведе до загострення конкуренції.

Крім цього, зберігаються надлишкові потужності в країнах - експортерах металопродукції - Китаї, Європі, Кореї, Японії, що на тлі світової зниження цін на сировину зробить їхню продукцію більш конкурентною.

«Меншою мірою дана обставина торкається основної статті українського експорту - сталевих напівфабрикатів, але однозначно болісно позначиться на українському експорті готової продукції», - додав В.Терловий.

Посилюється конкуренція, на думку експерта, і на ринках країн СНД - основного ринку збуту готової української металопродукції.

Зокрема, в Росії вводяться нові потужності, що неминуче призведе до зменшення імпорту української продукції. Крім того, російська металопродукція складе конкуренцію українській на внутрішньому ринку.

«Спроба стримувати імпорт виявиться нерезультативною, і для збільшення імпорту у випадку зростання споживання є об'єктивні причини», - уточнив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, виробництво сталі в Україні в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року скоротилося на 4,4% - до 2,748 млн тонн, до того ж Україна зуміла випередити Бразилію, зайнявши дев'яте місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

Згідно з даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні в 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% до рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

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