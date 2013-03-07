«Антонов» передав Міноборони транспортний літак Ан-70

Державне підприємство «Антонов» передав Міністерству оборони України військово-транспортний літак Ан-70, який пройшов всі необхідні випробування в рамках виконання контракту між держпідприємством і Міноборони.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Антонов» з посиланням на результати роботи міністерської комісії.

«ДП «Антонов» виконав повний обсяг досліджень, розрахунків і випробувань, передбачених чинними нормативними документами. Виконані статичні випробування механізації крила, поверхонь управління, установки двигуна, стійок і стулок шасі, обтічника РЛС і інших агрегатів конструкції», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Результати досліджень, за даними «Антонов», показали, що конструкція літака відповідає вимогам допустимості пошкоджень, легко оглядається і літак може експлуатуватися за технічним станом без капітальних ремонтів.

Дослідний екземпляр Ан-70 виконав близько 670 польотів загальною тривалістю понад 710 годин, зокрема 30 випробувальних польотів загальною тривалістю близько 50 годин, проведених після глибокої модернізації.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Павло Лебедєв у лютому заявляв, що Міністерство оборони України зацікавлене у завершенні будівництва літака Ан-70 та прийнятті його на озброєння українською армією. До того ж він зазначив, що мова про передачу Ан-70 російській стороні не йшла.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. Ан-70 може перевозити всю номенклатуру аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу і доставляти її на малопідготовлені грунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. Згідно з розрахунками, Ан-70 зможе базуватися на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 м над рівнем моря.

Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створене в 1046 році) було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.