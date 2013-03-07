«Концерн Стирол» збільшив чистий збиток у 2012 році більш ніж у 6 разів - до 2,2 млрд грн

Найбільший виробник мінеральних добрив в Україні «Концерн Стирол», що входить до холдингу OSTCHEM Group бізнесмена Дмитра Фірташа, за підсумками 2012 року збільшив чистий збиток до 2,2 млрд грн з 349,7 млн грн у 2011 році.

Про це компанії повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

За підсумками 2012 року вартість активів підприємства зросла в 1,6 рази - до 7,6 млрд грн.

Згідно з повідомленням, дебіторська заборгованість компанії в 2012 році також збільшилася майже в 4 рази - до 7,6 млрд грн.

Довгострокові зобов'язання компанії в 2012 році збільшилися до 799,3 млн грн з близько 799 млн грн у 2011 році. Поточні зобов'язання також зросли - майже в 3 рази - до 7,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Концерн Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.) засновано в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ «Таджиказот» у Таджикистані та АТ «Нітроферт» в Естонії.