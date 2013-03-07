Кременчуцький сталеливарний завод відклав відновлення виробництва до квітня

Кременчуцький сталеливарний завод (Кременчук, Полтавська обл.) продовжив термін простою підприємства з 10 березня до 1 квітня, повідомили УНІАН на підприємстві.

За даними заводу, причина простою залишається незмінною - проблеми з сертифікацією продукції, що випускається.

Як повідомляв УНІАН, російська федеральна установа "Реєстр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" наприкінці листопада 2012 року призупинив дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні. З цієї причини завод зупиняв роботу на кілька днів у грудні минулого року і на два тижні у січні цього року, а потім зупинився з 13 лютого.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

Кременчуцький сталеливарний завод у 2011 році спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як у 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.

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