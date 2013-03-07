Власник Львівського автобусного заводу розповів про найближчі виробничі плани

Холдингова компанія «Львівський автобусний завод» планує з 20 березня запустити головний конвеєр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Кременчуці повідомив власник підприємства Ігор Чуркін.

«ЛАЗ планує запустити конвейр з 20 березня», - сказав І.Чуркін.

Він зазначив, що Львівський автобусний завод зупинив виробництво у середині лютого, оскільки деякі покупці не сплатили за контрактами.

За словами І.Чуркіна, покупці заборгували підприємству близько 170 млн грн за поставлену продукцію.

«Найбільший боржник у нас це Львів. Він нам не платить вже три роки. Ми виграли у них всі суди, і зараз у них забиратимемо наші машини. Їх борг близько 35 млн грн», - сказав І.Чуркін.

Як відомо, Львів відмовляється сплатити заборгованість за поставлені автобуси, звинувачуючи ЛАЗ у поставках неякісної продукції. Також влада Львова стверджує, що завод винен Львову за комунальні послуги не менше за суму боргу міста підприємству.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого депутати Львівської міської ради звернулися до керівництва держави з проханням про повернення Львівського автобусного заводу (ЛАЗ) у державну власність, щоб врятувати завод від банкрутства.

На депутатському зверненні наполягала група акціонерів з числа колишніх працівників заводу, які стверджували, що новий власник заводу фактично знищив високотехнологічне виробництво, а в 2008 році упродовж 8 місяців не виплачував працівникам зарплату.

***

Також Львівський автобусний завод у 2013 році планує у 10 разів збільшити виробництво автомобілів швидкої допомоги - до 1000 шт, повідомив І.Чуркін.

За його словами, машини швидкої допомоги будуть продаватися в усі області України.

«Кожна область в нас купує машини. Ми одні з небагатьох виробників швидкої допомоги. Наші машини коштують від 500 тис. грн до 1 млн грн », - сказав І.Чуркін.

Він також зазначив, що холдинг виготовить і передасть понад 150 «швидких» на суму майже 80 млн. грн у Донецьку область, а також поповнив парк обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запоріжжя.

Випуск машин швидкої допомоги здійснюється на базі розвізних фургонів Renault Master.

І.Чуркін зазначив, що у проект створення машин швидкої допомоги інвестовано понад 60 млн грн та за наявності замовлень, підприємство здатне виробляти на місяць від 50 до 100 автомобілів швидкої допомоги різних категорій.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-Сервіс», лізингова компанія LAZ Finance.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

ЛАЗ переносить виробництво міських автобусів зі Львова до Дніпродзержинська