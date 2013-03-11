Кременчуцький автоскладальний завод у березні працюватиме лише 7 днів

Виробниче об'єднання «Кременчуцький автоскладальний завод» (КрАСЗ, Полтавська обл.) у березні 2013 року працюватиме усього 7 днів. Про це сказано в повідомленні підприємства, надісланому до Полтавського окружного адміністративного суду, де 4 березня розглядалася справа за позовом заводу до Полтавської митниці про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень.

«У судовому засіданні 4 березня 2013 року представником позивача заявлено клопотання про припинення провадження в адміністративній справі з метою надання ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» часу для виконання вимог постанови суду від 18 лютого 2013 року про витребування доказів. Це клопотання обґрунтоване неможливістю виконання вимог постанови суду у зв'язку зі значним обсягом документів, які повинні бути надані до суду і тим, що наказом від 28 лютого 2013 року №21 робочими днями ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» у березні 2013 року визначено тільки 21, 22, 25 - 29 березня», - сказано в ухвалі суду.

На підприємстві ситуацію не коментують, проте раніше заявляли, що з 1 вересня 2012 року, коли Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі, завод різко скоротив обсяги виробництва. У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпорт автомобілів і автобусів з Росії. Також повідомлялося, що уряд України схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі, відповідно до якого українським виробникам надаватимуться преференції з його сплати.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований у 1995 році. Підприємство спеціалізується на крупно-вузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2%, або на 109 автомобілів, - до 6 450 од.