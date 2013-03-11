«Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» у 2012 році отримав 45,9 млн грн прибутку

Один з найбільших виробників труб в Україні «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 45,934 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток підприємства становив 26,551 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 12,3% - до 6,348 млрд грн з 5,650 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється у понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Власником компанії є український бізнесмен Віктор Пінчук.

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