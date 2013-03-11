Авдіївський КХЗ у 2012 році збільшив чистий збиток більш ніж в 4 рази

Авдіївський коксохімічний завод, що входить до групи "Метінвест", у 2012 році збільшив чистий збиток в 4,3 раза - до 1,11 млрд грн з 258,248 млн грн роком раніше.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 14,1% - до 9,432 млрд грн з 10,983 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи "Метінвест".

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.