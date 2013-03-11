НПК «Гірничі машини» у 2012 році збільшила чистий збиток у понад 3 рази

Великий виробник гірничодобувного обладнання в Україні - науково-виробнича компанія «Гірничі машини», у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила чистий збиток у 3,26 раза - до 74,09 млн грн з 22,754 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 10,3% - до 3,074 млрд грн з 3,426 млрд грн.

Довідка УНІАН. НПК «Гірничі машини» - найбільша компанія в Україні з виробництва гірничодобувного обладнання. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Діяльність НПК «Гірничі машини» зосереджена на виробництві та комплексних поставках обладнання для гірничодобувної галузі.

У компанію «Гірничі машини» входять провідні підприємства України і Росії: ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», АТ «Горлівський машинобудівник», ПАТ «Донецький енергозавод», ПАТ «Донецькгірмаш», ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», ТОВ «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини», ТОВ «Гірничі машини - Система якості», ТОВ «Сервісна компанія «Гірничі машини», ТОВ «Гірничі Машини Рус».

Найбільшим акціонером НПК "Гірничі машини" та кіпрської компанії "Ukrainian Machine Building Holding Limited" (UMBH) є український бізнесмен Рінат Ахметов.