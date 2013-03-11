Президент України Віктор Янукович вніс зміни до складу Комітету з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.

Згідно з указом № 123/2013, розміщеним на офіційному сайті глави держави, на часткову зміну статті 4 указу Президента від 16 березня 2012 року № 202 "Про Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу" постановляється ввести до складу комітету голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських, генерального директора державного концерну "Укроборонпром" (за згодою) Сергія Громова, міністра закордонних справ Леоніда Кожару, міністра промислової політики Михайла Короленка, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова та голову Служби безпеки України Олександра Якименка.

Крім того, указом затверджується у складі Комітету з реформування і розвитку ЗСУ та оборонно-промислового комплексу радник Президента Ігор Калінін, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони (за згодою) Анатолій Кінах та народний депутат (за згодою) Олександр Кузьмук.

Указом виводяться зі складу комітету Віктор Балога, Костянтин Грищенко, Дмитро Перегудов, Дмитро Саламатін та Сергій Тігіпко.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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