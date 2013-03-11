Один з провідних виробників коксу «Алчевський коксохімічний завод» у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 3,7 млн ​​грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток компанії становив 16,853 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 24,8% - до 8,114 млрд грн з 6,503 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» («Алчевськкокс») спеціалізується на виробництві кам'яновугільного доменного коксу, смоли, вугільної шихти, бензолу, сульфату амонію. Підприємство експлуатує п'ять коксових батарей і входить до трійки найбільших виробників коксу в Україні. Частка «Алчевськкоксу» в загальноукраїнському обсязі виробництва коксу становить близько 12%.

Підприємство входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу» («ІСД» Донецьк).