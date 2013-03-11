Комсомольське рудоуправління отримало спецдозвіл на видобуток флюсових вапняків

Комсомольське рудоуправління, що входить до групи «Метінвест», отримало спеціальний дозвіл на видобуток флюсових вапняків на східній ділянці Родниковського родовища строком на 20 років, повідомили УНІАН у компанії.

«Вартість спеціального дозволу становить 6,4 млн грн», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, роботи із залучення в розробку східної ділянки Родниковського родовища флюсових вапняків були розпочаті в 2008 році, за цей час виконано детальну геологічну розвідку, а також затверджено запаси в Державній комісії із запасів корисних копалин України (балансові запаси - 125 млн тонн).

У 2012 році отримано погодження Донецької обласної ради, Мінприроди України, Держгірпромнагляду України.

Водночас необхідність розробки нового родовища зумовлена ​​обмеженістю запасів двох із трьох діючих кар'єрів.

«За існуючих темпів виробництва у 5,5 млн тонн товарної продукції на рік, запаси Південного кар'єра будуть відпрацьовані на початку 2014 року, а запаси Північного кар'єра - до 2020 року. З 2021 року потужність підприємства з видобутку вапняків буде представлена ​​запасами тільки Жеголівського кар'єру. Тому стратегічним завданням підприємства є залучення в розробку Родниковського родовища флюсових вапняків», - пояснили у прес-службі.

У компанії відзначили, що після отримання дозволу на видобуток вапняку чекає велика робота з проектування майбутнього кар'єра з урахуванням наявних переробних і навантажувальних потужностей підприємства.

«Нами розроблено і затверджено інвестиційний проект із залучення Родниковського родовища», - цитує прес-служба генерального директора Комсомольського рудоуправління Юрія Полякова.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Комсомольське рудоуправління скоротило чистий прибуток на 31,9% - до 67,9 млн грн.

У 2012 році група «Метінвест» інвестувала в капітальне будівництво і ремонт обладнання Комсомольського рудоуправління більше 24 млн грн.

Довідка УНІАН. Комсомольське рудоуправління (Старобешівський район, Донецька обл.) входить до складу гірничодобувного дивізіону групи «Метінвест» з 2011 року і є одним з найбільших постачальників флюсового вапняку в Україні.

Рудоуправління спеціалізується на видобутку і переробці флюсових вапняків Каракубського родовища.

Загальний обсяг родовища для подальшої розробки становить приблизно 400 млн тонн.

Комсомольське рудоуправління є постачальником флюсових вапняків, які використовуються в металургійній, хімічній, цукровій промисловості, а також у будівництві.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.

Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.