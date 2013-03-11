Виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 55%

Виробництво автомобілів в Україні в лютому 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 55% - до 2919 одиниць.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі асоціації "УкрАвтоПром".

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва легкових автомобілів минулого місяця скоротився на 57% - до 2665 одиниць з 4185 одиниць у лютому минулого року.

У лютому 2013 року виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 62% - до 115 одиниць з 186 одиниць у лютому 2012 року.

Виробництво автобусів збільшилося на 39% до 139 одиниць з 84 одиниць у лютому 2012 року.

Всього за перші два місяці поточного року підприємствами українського автопрому було виготовлено 3751 транспортний засіб, що майже на 70% менше від показників попереднього року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2012 року скоротилося на 27% - до 76 281 одиниці.

Найбільше скоротилося виробництво легкових автомобілів – на 28,6%, до 69 687 одиниць. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3 235 одиниць, автобусів – на 10,1%, до 3 359 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).